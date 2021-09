Bissingen

Grüß Gott im Kesseltal, Herr Pfarrer!

Pfarrer Jürgen Amerschläger zelebriert seinen ersten Gottesdienst in der Pfarrkirche von Bissingen.

Plus Die Pfarreiengemeinschaft Bissingen freut sich über ihren neuen Geistlichen Jürgen Amerschläger. Auf was er sich freut.

Von Horst von Weitershausen

Mit einem herzlichen Grüß Gott ist Jürgen Amerschläger als neuer Pfarrer in Bissingen offiziell eingeführt worden. Fahnenträger der Bissinger Vereine der Musikverein Kesseltal Bissingen sowie zahlreiche Gläubige aus dem Kesseltal sind bei der Feier am vergangenen Wochenende dabei. Nur eine Woche vorher hat die Bissinger Pfarreiengemeinschaft nach Jahren des Wirkens Pater George verabschiedet. Jürgen Amerschläger ist sein Nachfolger – und er steht am Samstag symbolisch für Hoffnung und Zukunft für die Pfarreiengemeinschaft.

