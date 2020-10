vor 21 Min.

Gleich drei Fälle von Unfallflucht

Es ging um erhebliche Summen an Sachschaden

Die Polizeiinspektion Dillingen hatte es am Freitag mit gleich drei Fällen von Unfallflucht in der Großen Kreisstadt zu tun. Zwischen 8 und 14 Uhr war ein grauer Mercedes in der Kneippstraße in Dillingen geparkt. Das Auto wurde an der Fahrerseite beschädigt, zerkratzt und eingedellt. Es entstand laut Polizeibericht ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Im Oberen Quellweg in Dillingen war zwischen 7 und 14.30 Uhr ein blauer Seat Ibiza auf einem Anwohnerparkplatz abgestellt. Der Wagen wurde an der linken Frontstoßstange beschädigt. Dadurch entstand nach Angaben der Polizei ein Sachschaden von etwa 1500 Euro.

Die dritte Unfallflucht ereignete sich in der Großen Allee. Dort war von 9 bis 11.15 Uhr ein weißer Volkswagen Sharan geparkt. Ein Unbekannter beschädigte die hintere Stoßstange. Hierbei entstand ein Sachschaden von ungefähr 500 Euro.

In allen drei Fällen suchten die Unfallverursacher das Weite, ohne sich um den Schaden zu kümmern. (pol)

