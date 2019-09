11:58 Uhr

Gleich zwei Mofafahrer flüchten in Dillingen vor der Polizei

So ein Versicherungskennzeichen muss an einem Mofa angebracht sein. Ein 19-Jähriger hatte es gefälscht.

Ein 19-Jähriger versucht es zu Fuß – vergisst aber einen USB-Stick mit wichtigen Daten. Ein 16-Jähriger beschädigt bei seiner Aktion auch noch ein Polizeiauto.

Zwei junge Mofafahrer haben am Wochenende versucht, vor der Polizei zu fliehen.

Zuerst ergriff ein 19-Jähriger am Samstag gegen 15.15 Uhr in der Großen Allee in Dillingen die Flucht vor einem Beamten. Als der Polizist für eine Kontrolle auf sein Mofa zukam, rannte er davon.

Wie sich herausstellte, war an seinem Fahrzeug ein grün übermaltes Versicherungskennzeichen angebracht, das für den Roller nicht ausgegeben war. Am zurückgelassenen Schlüsselbund des 19-Jährigen war ein USB-Stick. Darauf fand die Polizei Dokumente, Bilder und einen Lebenslauf. So wurde der Mann schnell gefunden. gegen ihn wird wegen Urkundenfälschung und eines Vergehens nach dem Pflichtversicherungsgesetz ermittelt.

16-Jähriger will der Polizei über einen Kiesweg entkommen

Ein 16-Jähriger hat dann am Samstagabend gegen 22.50 Uhr einen Gesamtschaden von mehr als 2000 Euro verursacht, als er in der Werner-von-Siemens-Straße in Dillingen kontrolliert werden sollte. Nachdem er mit seinem Mofa über einen Kiesweg die Flucht ergriff, verengten die Beamten seinen Fluchtweg mit dem Streifenwagen an einer Hecke.

Statt zu bremsen, wollte der Teenager mit unveränderter Geschwindigkeit zwischen dem Polizeiauto und der Hecke hindurchfahren. Er blieb an den Hindernissen hängen und konnte von seinem Gefährt geholt werden. Am Streifenwagen wurde die Fahrerseite beschädigt. Wie sich herausstellte, fuhr das Mofa des Jugendlichen schneller als erlaubt. Deshalb wäre ein Führerschein erforderlich gewesen, den der 16-Jährige nicht hatte. So wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Sein Mofa wurde sichergestellt. (pol)

Weitere Polizeimeldungen aus der Region:

Themen Folgen