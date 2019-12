vor 20 Min.

Gleich zwei Unfallfluchten in wenigen Stunden

Die Polizei ermittelt nach einer spektakulären Unfallflucht in Mering.

Am Donnerstag wurden in Dillingen mehrfach Autos angefahren. Die Unfallverursacher flüchteten jedoch.

Gleich zwei Mal haben sich am Donnerstag unbekannte Täter unerlaubt von einem Unfallort entfernt. Gegen 13.30 Uhr wurde ein silberner VW Golf auf dem Parkplatz eines Supermarkts an der Rudolf-Diesel-Straße am hinteren rechten Kotflügel angefahren. Laut Polizei könnte er von einem daneben stehenden Fahrzeug beim Ausparken gestriffen worden sein. Der Sachschaden beträgt 400 Euro.

Die zweite Unfallflucht ereignete sich in der Lammstraße

Der zweite Fall ereignete sich zwischen 15 Uhr und 16.10 Uhr auf einem Parkplatz an der Lammstraße. Dort wurde ein grauer Audi A6 an der linken Fahrzeugseite angefahren. Es entstand ein Schaden von rund 1000 Euro. (pol)

Hinweise zu den Tätern gehen an die Polizei unter Telefon 09071/560.

