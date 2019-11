vor 17 Min.

Gleich zwei Verkehrsunfälle in wenigen Stunden

In nur drei Stunden krachte es in Dillingen zwei Mal. Dabei entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

Zu einem Unfall ist es am Donnerstag in Dillingen gekommen, als eine 29-Jährige die Vorfahrt eines anderen Autos übersah. Die Frau war laut Polizei gegen 7 Uhr auf der Donauwörther Straße unterwegs und wollte auf die Klemens-Mengele-Straße abbiegen. Dabei übersah sie laut Polizei einen vorfahrtsberechtigten 18-Jährigen. An beiden Autos entstand ein Sachschaden von 4000 Euro.

Auf Höhe des Theresienhofes krachte es erneut

Nur knapp drei Stunden später krachte es in Dillingen erneut, diesmal auf Höhe des Theresienhofes. Ein 20-Jähriger erkannte dabei zu spät, dass die Fahrerin eines Fords vor ihm verkehrsbedingt abbremsen musste. Er fuhr auf das Fahrzeug auf. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2800 Euro. (pol)

