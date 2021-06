86-Jähriger prallt in Glött mit Auto in Lastwagen

Ein 86-jähriger Mann kommt am Freitag in Glött auf die Gegenfahrspur - und rammt einen Lastwagen.

Bei einem Unfall in Glött ist ein 86-jähriger Mann verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, befuhr der Mann gegen 10.35 Uhr am Freitag die Hauptstraße in nördliche Richtung. Kurz vor dem Erlenweg geriet er mit seinem Pkw zu weit nach links und somit auf die Gegenfahrspur. Hierbei prallte er mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen.

Der Mann musste nach dem Unfall in Glött ins Krankenhaus gebracht werden

Durch den Zusammenstoß erlitt der Pkw-Fahrer Quetschungen im Brustbereich. Er musste mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus Dillingen eingeliefert werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 15.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst und der Polizei war auch die Feuerwehr Glött im Einsatz. (pol)