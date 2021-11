Einbruch in Glötter Bankfiliale

In Glött hat es einen Einbruch in eine Bankfiliale gegeben. Gestohlen wurde laut Polizeiangaben nichts. Der oder die Täter wurden wohl gestört.

In Glött sind mutmaßliche Bankräuber ohne Beute abgezogen. Zwischen Dienstag, 16. November gegen 17.30 Uhr und Mittwoch gegen 7.50 Uhr verschafften sich laut Polizeiangaben ein oder mehrere unbekannte Täter gewaltsamen Zutritt über die Gebäuderückseite. Die Bankfiliale befindet sich in der Hauptstraße, auf Höhe der 20er Hausnummern. Nach derzeitigen Erkenntnissen erlangten der oder die Täter jedoch keine Beute, hinterließen aber einen Sachschaden von mehreren hundert Euro, bevor sie das Anwesen wieder verließen. Die Kriminalpolizei ermittelt nun, auch wenn der Schaden vergleichsweise gering ist. "So ein Einbruch ist kein Kavaliersdelikt", sagt Polizei-Pressesprecher Robert Piehler. Deshalb könne die Kripo nun auch "viele Register" ziehen und etwa Funkzellen abhören und Anwohner befragen.

Täter wurden offenbar gestört

Möglicherweise wurden der oder die Täter beim Einbruch gestört und mussten flüchten. Die KPI Dillingen bittet um Hinweise unter der Rufnummer 09071/56-0. "Da reicht auch ein Hinweis auf ein unbekanntes Fahrzeug, was man in der Nähe beobachtet hat", sagt Piehler. (chbru mit pol)

Lesen Sie dazu auch