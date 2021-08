Zu laut im Container gefeiert - da kommt die Polizei

Die Feiernden im Glötter Baucontainer haben keine Lust auf Kooperation mit der Polizei. Die löst daraufhin ihre Party auf.

Nachdem es bereits in der Vergangenheit in Glött immer wieder zu starken Lärmbelästigungen, ausgehend vom örtlichen Jugendtreff, gekommen war, wurde die Polizeiinspektion Dillingen in der Nacht auf Sonntag insgesamt dreimal zum Baucontainer nördlich der Weisinger Straße beordert. Am Container wurden jeweils bis zu fünf feiernde Jugendliche angetroffen. Die Musikanlage war auf volle Lautstärke aufgedreht, sodass diese bereits auf der Anfahrt zu hören war. Insgesamt verhielten sich die Jugendlichen derart unkooperativ, dass die Party aufgelöst und der Container durch die Streife versperrt werden musste. Mehrere der Feiernden erwartet nun eine Anzeige. (pol)