vor 23 Min.

Glött baut Haltestelle für ein Kind

Der Fußweg zum Schulbus wäre sonst zu gefährlich

Der Glötter Gemeinderat hat in seiner Sitzung am Mittwoch die Einrichtung einer Bushaltestelle zwischen Glött und Altenbaindt beschlossen. Da ein Kind, das dort in einem Einödhof lebt, nun auf eine weiterführende Schule geht, wurde in Abstimmung mit Polizei und Landratsamt beschlossen, dass es zu gefährlich wäre, wenn das Kind von dort zu Fuß zur nächsten Haltestelle gehen würde. Zur endgültigen Einrichtung des Haltepunkts bedarf es nun nur noch eines Antrags beim Landratsamt.

Zudem beschloss der Rat, dass 20 neue Urnenstelen angeschafft werden sollen. 2008 wurden erstmals 30 Urnenstelen erworben, die bereits bis auf drei Stelen verkauft sind. (chbru)

