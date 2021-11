Gött

12:00 Uhr

Das wird aus dem Glötter Fuggerhaus

Plus Nachdem der erste Stock im ehemaligen Fugger-Haus leer steht, kann die Gemeinde nun planen, was mit dem Gebäude geschehen soll. Konkrete Ideen gibt es bereits.

Von Christina Brummer

Sie knarzen über die alten Stufen, die wohl schon die Fugger herauf und heruntergelaufen sind. Eine Vertreterin des Landesamts für Denkmalpflege ist nach Glött gekommen und auch ein Team des mit der Planung betrauten Architekturbüros ist dabei, um mit der Kreisheimatpflegerin und den Bürgermeistern von Glött durch die altehrwürdigen Räume zu spazieren. Was soll mit dem Denkmal von 1747 passieren? Vieles, was an diesem Mittwochmorgen im Haus in der Fuggerstraße 8 diskutiert wird, ist noch Zukunftsmusik. Eine konkrete Idee, was aus dem alten Amtshaus werden soll, hat der Gemeinderat trotzdem.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

