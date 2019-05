15.05.2019

Goldene Forelle für Günter Stiefvater

Lauinger wird beim Fischereitag geehrt

Neuwahlen hatte es am 23. März bei der Fischereigenossenschaft Schwäbische Donau gegeben. Vorsitzender Günter Stiefvater stellte sich dabei nicht mehr zur Wahl und gab somit sein letztes Amt in der Fischereiorganisation ab. Jetzt wurde der Lauinger beim Schwäbischen Fischereitag in Dillingen für seine großen Verdienste mit der „Goldenen Forelle“ des Landesfischereiverbands geehrt.

Stiefvater war seit 1977, also seit 42 Jahren, Vorsitzender dieser Genossenschaft. Wenn in Fischereikreisen von der Schwäbischen Donau die Rede war, dann kam man schnell auf Günter Stiefvater. Die Vielzahl seiner ehrenamtlichen Tätigkeiten begann bei seinem Heimatverein in Lauingen – von 1956 bis 1962 als Schriftführer, anschließend 30 Jahre als Vorsitzender und dann weitere 15 Jahre als Zweiter Vorsitzender. Im Fischereiverband Schwaben war er von 1989 bis 2008 Vizepräsident für die Angelfischerei, in der gleichen Zeit vertrat er den Verband auch als Präsidiumsmitglied im Landesfischereiverband Bayern. Stiefvater war laut Pressemitteilung schon immer gut vernetzt. Als Vertreter des Landesfischereiverbandes beim Bundesverband VDSF war ihm die gute Zusammenarbeit innerhalb der Fischereiorganisationen ein Anliegen.

Neben der Tätigkeit in der Genossenschaft und im Verband hat er, wie Vorsitzender Weirather erläuterte, auch noch eine andere Leidenschaft – das Sammeln von fischereilicher Literatur und fischereilichen Gebrauchsgegenständen. So findet sich eine Vielzahl an historischen Büchern sowie Geschirr und Fischbestecke in seinem Haus in Neusäß. Stiefvater hat viele Ehrungen für seine ehrenamtlichen Tätigkeiten erhalten. 2010 wurde ihm bereits die Bundesverdienstmedaille verliehen. Nun übergab ihm der Präsident des Landesfischereiverbandes, Prof. Albert Göttle, die Goldene Forelle des Landesfischereiverbands (bv, pm)

