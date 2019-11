18.11.2019

Gospelkonzert in der Klosterkirche

Gospel und Joy gastieren in Unterliezheim

Der Chor Gospel und Joy aus Offingen präsentiert am Sonntag, 24. November, sein neues Konzertprogramm in der Klosterkirche St. Leonhard in Unterliezheim. Es warten Gospels, moderne Kirchenmusik und Songs aus der Rock- und Popmusik, ruhige und fetzige Stücke auf den Zuhörer. Hinsichtlich der ruhigen Stücke werden sowohl unbekannte Lieder wie „Tear trops“ von Hans Christian Jochimsen, als auch bekannte Songs wie „Weit, weit weg“ aus der Feder von Hubert von Goisern oder „Seite an Seite“ von Christina Stürmer dargeboten. Für Rhythmus, Schwung und Humor sorgen die vier Gospels „My God“, „I will follow him“, „Hail holy Queen“ und „Rescue me“ aus dem Film „Sister Act“. Und auch die Lieder wie „When Israel was in Egyptsland“ oder „Glory, glory, hallelujah“ werden die Besucher mit echtem Gospelfeeling erfreuen.

Die Musikstücke sind auf unterschiedlichste Art und Weise arrangiert. Solopassagen, Sologruppen und Chorarrangements wechseln sich ab. Auch bei der Instrumentalbegleitung hat Gospel & Joy eine große Gestaltungsvielfalt mit Piano, Schlagzeug, Trompete und Posaune vorbereitet. Mitklatschen, Schnippen oder Mitsingen sind erlaubt, ja sogar erwünscht. Die Chorleiterin Simone Braun hat das diesjährige Konzertprogramm zusammengestellt. Am Piano wird sie und auch der Chor von dem Pianisten Daniel Layer unterstützt. Das Konzert beginnt um 17 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse. (pm)

Im Internet

www.gospel-joy-offingen.de

