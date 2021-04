Gottesdienste zu Ostern finden im Landkreis Dillingen in Präsenz statt

Plus Die Freude bei Katholiken und Protestanten im Landkreis Dillingen ist groß. Diese Vorschriften gelten.

Das Osterfest ist das größte Fest der Christenheit. Und in den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden in der Region ist die Freude spürbar, dass die Gläubigen an den Osterfeiertagen in die Kirche gehen können. Danach hatte es nach einer Bund-Länder-Runde zunächst nicht unbedingt ausgesehen. „Ich freue mich, dass Präsenzgottesdienste zu Ostern stattfinden können“, sagt der Dekan des katholischen Dekanats Dillingen, Johannes Schaufler, auf Anfrage. Die Gläubigen müssten sich aber für die Gottesdienste anmelden. Die Haupt- und Ehrenamtlichen hätten sich zudem bemüht, das Ganze zu entzerren und mehr Gottesdienste anzubieten. In Gundelfingen beispielsweise hatte es bisher am Gründonnerstag eine gemeinsame Feier für die ganze Pfarreiengemeinschaft gegeben. Jetzt werde in jeder Pfarrei ein eigener Gottesdienst gefeiert, erläutert der Gundelfinger Stadtpfarrer.

Von Gründonnerstag bis Karfreitag

Für die evangelischen Kirchengemeinden in Dillingen und Umgebung hat sich Stadtpfarrer Manuel Kleiner zu Wort gemeldet. Er verdeutlicht die Bedeutung von Ostern. „Sein hoffnungsspendender Charakter hat dieses Fest seit Anbeginn zu einem zentralen Punkt im Kirchenjahr gemacht, zusammen mit den mehr ernsteren Feiertagen Gründonnerstag und Karfreitag“, so Kleiner. Dieses Jahr könnten die Gottesdienste nach dem coronabedingten Ausfall im vergangenen Jahr wieder in den Kirchen stattfinden – bei Einhaltung der Hygienevorschriften (Abstand und FFP2-Masken tragen).

Besonderheiten in Dillingen

Die Dillinger Kirchengemeinde weist auf Besonderheiten hin. Der Gottesdienst an Karfreitag wird musikalisch gestaltet von Angela Blind (Sopran), Helmut Franck (Oboe) und Andreas Käßmeyer (Orgel). Zum anderen wird die Osternacht in der Katharinenkirche, sollte es kurzfristig zu einer Ausgangssperre kommen, eine halbe Stunde später, also um 5.30 Uhr, beginnen. Der Gottesdienst am Ostersonntag um 10.15 Uhr kann nicht als Gottesdienst stattfinden. Stattdessen sind die Kinder und ihre Familien zu einem digitalen Kindergottesdienst eingeladen. Anmeldungen bei Religionspädagogin Melanie Walter. Es wird in den Gottesdiensten kein Abendmahl gereicht. Näheres ist auf den Internetseiten der Kirchengemeinden nachzulesen.

