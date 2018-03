04:28 Uhr

Grenzenlose kreative Vielfalt in der Schlosskapelle

Die Künstlergruppe „Kreative 88“ eröffnet den diesjährigen Ausstellungsreigen in Höchstädt.

Von Horst von Weitershausen

Den diesjährigen Ausstellungsreigen des Kulturforums der Stadt Höchstädt in der Schlosskapelle eröffnete die Künstlergruppe „Kreative 88“ aus Bopfingen mit zahlreichen Vernissagegästen.

Auf Anregung des damaligen Bopfinger Bürgermeisters Bernhard Rapp wurde vor 30 Jahren diese Gemeinschaft gegründet, wusste Höchstädts Bürgermeister Gerrit Maneth in seiner Ansprache zu berichten. „Dabei wechselten natürlich auch die Mitglieder der Künstlergruppe“, sagte Bürgermeister Maneth, doch ein oder zwei unter ihnen, die mit ihren Bilder bei der Ausstellung teilnehmen, seien bereits schon bei der Gründung vor 30 Jahren dabei gewesen.

In seinen weiteren Ausführungen informierte der Rathauschef, dass in diesem Jahr vom Kulturforum der Stadt fünf Ausstellungen in der Schlosskapelle und vier im Geigerturm durchgeführt werden. Dabei bestehe auch weiterhin die Absicht, Künstlern aus der Region eine Plattform zur Präsentation ihrer Arbeit zu geben. Anschließend erläuterte Dr. Manfred Saller in seiner Laudatio den künstlerischen Werdegang der sieben Ausstellungsteilnehmer.

In diesem Zusammenhang verwies der Laudator auf die Vorteile als Gruppe, in der sich die Kunstschaffenden gegenseitig konstruktiv austauschen können und dadurch der individuellen Vielfalt einen großen Freiraum schafften.

Damit sei auch das Ausstellungsmotto „Grenzenlose Vielfalt“ zu verstehen. Werner Kowarsch, Vorsitzender der Gruppe „Kreative 88“, dankte der Stadt Höchstädt und dem Kulturforum angeführt von Claudia Kohout, für die Möglichkeit, in diesen tollen Ausstellungsräumen der Schlosskapelle ihr künstlerisches Schaffen präsentieren zu können. Welch großen Platz die Kunst in der Stadt Höchstädt einnehme, sei mittlerweile weit über die Region Nordschwaben bekannt.

Die Ausstellung ist bis einschließlich 8. April geöffnet. Täglich außer montags von 9 bis 18 Uhr. Der Eintritt ist frei.