16.05.2019

Gropper feiert 90. Geburtstag

Großes Fest mit allen Mitarbeitern am Standort Bissingen

Die Molkerei Gropper hat mit ihren Mitarbeitern den 90. Geburtstag am Standort Bissingen gefeiert. Den Höhepunkt bildete die Feier mit insgesamt rund 800 Beschäftigten. Fast 100 davon kamen von den Standorten Stockach am Bodensee und Moers, Nordrhein-Westfalen dafür mit Bussen nach Bissingen.

Bereits am Vortag gratulierten rund 250 geladene Gäste aus Politik, Wirtschaft, von Partnerunternehmen sowie zahlreiche der langjährig verbundenen Milcherzeuger Inhaber Heinrich Gropper. „Wir freuen uns über die erfolgreiche Entwicklung der Molkerei Gropper und sind stolz darauf, was hier seit der Gründung im Jahr 1929 in Donauwörth entstanden ist“, so Gropper.

„Dafür möchte ich allen voran den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern danken, die für Gropper täglich ihre Leistung bringen, aber auch unseren Handelspartnern, Lieferanten und der regionalen Politik, die uns über Jahrzehnte hinweg unterstützt hat.“ Landrat Leo Schrell sagte bei der internen Feier: „Gropper ist seit Jahrzehnten eines der wichtigsten Unternehmen in unserer Region, schafft Jahr für Jahr sichere, neue Arbeitsplätze und bildet erfolgreich junge Menschen in sieben Ausbildungsberufen aus. Ich gratuliere dem Unternehmen zu seiner erfolgreichen Entwicklung und danke besonders Heinrich Gropper für die langjährige und gute Partnerschaft mit dem Landkreis.“ Der Wiener Humangenetiker und Bestsellerautor Prof. Dr. Markus Hengstschläger rundete den Partnertag mit einem unterhaltsamen Vortrag über Talentmanagement und die zukunftsfähige Positionierung von Unternehmen angesichts von immer unvorhersehbareren, volatilen Märkten ab. (pm)

