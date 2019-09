vor 34 Min.

Großartige Resonanz

Der Vorsitzende des Fördervereins nennt die Besucherzahlen beim Dillinger Orgelsommer

Von Gernot Walter

„An den dreizehn Samstagvormittagen wurde in der Basilika fachlich überragende Orgelkunst geboten“, erklärte Fördervereinsvorsitzender Paul Olbrich bei der letzten Matinee des diesjährigen Dillinger Orgelsommers. Er bedankte sich beim begeisterungsfähigen Publikum für die Treue und stellt mit Freude fest, dass die Besucherzahlen weit über zweitausend gesteigert werden konnten.

Als besonderen Gast begrüßte Olbrich Schwabens ehemaligen Regierungspräsidenten Ludwig Schmid in seiner Eigenschaft als Stiftungsrat der Augsburger Kurt-und-Felicitas-Viermetz-Stiftung, die den Orgelsommer seit Jahren großzügig unterstützt. Anerkennende Worte erhielten auch die zahlreichen regionalen Firmen und Institutionen für die Übernahme der Konzertpatenschaften. In seinen Dank schloss Olbrich den Hausherrn Stadtpfarrer Wolfgang Schneck mit ein und würdigte das Engagement des künstlerischen Leiters Axel Flierl. Als nicht selbstverständlich erwähnte der Fördervereinsvorsitzende die wöchentlichen kostenlosen Orgelstimmungen vom Team um Orgelbaumeister Norbert Bender von der Orgelbaufirma Sandtner. Nicht zuletzt lobte Olbrich die Mitarbeiter des Fördervereins und des Beirates für ihren uneigennützigen Einsatz.

Weiterhin empfahl der Fördervereinsvorsitzende den Besuch des Sonderkonzertes in Kooperation mit DLG – Kultur und Wir am 6. Oktober um 17 Uhr, in dem das Kammerensemble der Basilika unter der Leitung von Axel Flierl das „Stabat Mater“ von Giovanni Battista Pergolesi mit internationalen Solistinnen aufführt. (GW)

