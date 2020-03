vor 21 Min.

„Großartiger Wahlerfolg“

Die Freien Wähler Höchstädt über ihre Ergebnisse bei der Kommunalwahl 2020

Mit 9644 Stimmen, das sind 19,76 Prozent des Gesamtergebnisses, sind die Freien Wähler Höchstädt die stärkste Gruppierung der Stadtratswahl. Dies dürfte das beste Ergebnis in der über 68-jährigen Geschichte der FW sein, heißt es in einer Pressemitteilung. Leider habe es nicht zu einem weiteren Stadtratsmandat und somit zum Einzug des Vorsitzenden Fabian Weiß gereicht – trotz sehr gutem Einzelergebnis von 915 Stimmen. Losgelöst davon sei man stolz und dankbar für das Vertrauen der Wähler in die Stadtratskandidaten und in die bisher „erfolgreiche und engagierte Politik“ der FW Höchstädt. Deshalb gelte ein großer Dank allen, die sich engagiert und die Partei unterstützt hätten. Gleichzeitig werde bei den Freien Wählern mit diesem Ergebnis ein gewisser Generationenwechsel eingeläutet. Mit Simone Bschorer hat eine junge Frau mit insgesamt 992 Stimmen auf Anhieb den Sprung in das Stadtparlament geschafft. Gemeinsam mit Eva Graf-Friedel (1102 Stimmen) sind die Freien Wähler mit zwei Frauen vertreten, ergänzt durch die beiden Kollegen Jakob Kehrle (1057 Stimmen) und Hans Mesch. Letzterer erzielte mit 1606 Stimmen das mit Abstand zweitbeste Ergebnis aller Stadtratskandidaten. Damit haben die Wähler „ganz offensichtlich das große ehrenamtliche Engagement des Dritten Bürgermeisters Hans Mesch während der Vertretungszeit des ehemaligen Bürgermeisters Stefan Lenz und darüber hinaus entsprechend belohnt“, heißt es in der Pressemitteilung. Als weiteren Wahlerfolg sehen die Freien Wähler das Kreistagsergebnis. Hier belegte man mit einem Anteil von 24,17 Prozent am Gesamtergebnis ebenfalls den ersten Platz. Bürgermeister Gerrit Maneth erzielte dabei mit 3407 Stimmen das absolut beste Ergebnis und zog mit 13643 Gesamtstimmen (Platz 14 von 60 Kreisräten) in den Kreistag ein. Auch das ist ein hoher Vertrauensbeweis in die bisher geleistete Arbeit, so die FW.

Insgesamt sei dieser „großartige Wahlerfolg“ für die Freien Wähler Höchstädt Ansporn und Verpflichtung zugleich für eine weiterhin engagierte Politik zum Wohle der Stadt Höchstädt und ihrer Stadtteile, sowie zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger in der gesamten Region“. „Gleichzeitig gratulieren wir allen Kollegen und hoffen auf eine konstruktive Zusammenarbeit. Nur gemeinsam und mit Unterstützung der Vertreter der sogenannten großen Politik, der heimischen Wirtschaft, der Vereine und Organisationen, sowie der Bürger, sind wir in der Lage, die großen Herausforderungen entsprechend zu meistern“, so Hans Mesch. (pm)

