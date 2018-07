07:18 Uhr

Großbrand in Pfaffenhofen an der Zusam - Schaden in Millionenhöhe

In Pfaffenhofen an der Zusam ist die Halle einer Holzbaufirma abgebrannt.

Die Halle einer Holzbaufirma in Pfaffenhofen an der Zusam ist abgebrannt. Die Feuerwehr war in den frühen Morgenstunden mit 200 Einsatzkräften vor Ort.

Zu einem Großeinsatz musste die Feuerwehr in Pfaffenhofen an der Zusam in den frühen Morgenstunden ausrücken. Die Halle einer Holzbaufirma war in Brand geraten. Nach Angaben der Polizei sind rund 200 Einsatzkräfte im Einsatz.

Laut Polizei ist das Feuer gelöscht und der Brand unter Kontrolle. Für Anwohner und eine angrenzende Schule bestehe derzeit keine Beeinträchtigung.

Brandursache ist bislang unklar

Wie es zu dem Brand gekommen ist, ist bislang unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen. Zum jetzigen Zeitpunkt wird von einem Sachschaden in Millionenhöhe ausgegangen. (AZ)