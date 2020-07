11:30 Uhr

Große Überraschung: Zwei Schwestern entbinden am gleichen Tag

Plus Durch Zufall bekommen Petra Luderschmid-Stoll aus Aislingen und Carmen Pinske-Stoll aus Bächingen am gleichen Tag Nachwuchs.

Von Cordula Homann

Die beiden goldigen Babys wissen noch nicht, dass die Cousin und Cousine sind und dass sie am gleichen Tag Geburtstag haben: Am 19. Juni 2020 haben die beiden Schwestern Petra Luderschmid-Stoll, 33 Jahre, aus Aislingen, und Carmen Pinske-Stoll aus Bächingen, 36 Jahre alt, Nachwuchs bekommen.

Beide hatten das nicht kommen sehen. Denn die Jüngere der beiden sollte eigentlich am 8. Juni entbinden. „Wir haben unsere Geburtstermine für uns behalten. Aber Verwandte und Freunde haben mitgefiebert, sogar unsere Frauenärztin war gespannt, wer das Rennen macht“, erinnert sich Petra Luderschmid-Stoll und lacht.

Die beiden Schwestern stammen aus Eppisburg

Immer wieder war sie am Schluss der Schwangerschaft im Krankenhaus. Und allmählich wurde die Mutter der beiden Schwangeren, Rita Stoll, nervös. „Sie wusste ja, dass sie bei der Geburt auf unsere älteren Kinder aufpassen muss und hatte schon so ein Bauchgefühl, was passieren könnte“, erklärt Carmen Pinske-Stoll.

Die beiden Schwestern stammen aus Eppisburg. Während Petra Luderschmid-Stoll bereits eine fünfjährige Tochter namens Melina hat, gibt es in Bächingen bei Familie Pinske-Stoll noch den achtjährigen Alessandro und die einjährige Samira.

Erst war die Oma in Aislingen, dann in Bächingen

Am 19. Juni um 4.30 Uhr rief die Jüngere der beiden Schwestern ihre Mutter nach Aislingen und fuhr ins Augsburger Uniklinikum. Dort kam um 8.28 Uhr Emilian zur Welt. Zwei Minuten später klingelte das Handy von Oma Rita Stoll erneut. Jetzt war Tochter Carmen am Telefon mit den Worten: „Es geht los.“ Die Angerufene wiederum erklärte, sie sei in Aislingen, weil die andere Tochter gerade entbinde. Wenige Stunden später düsten Oma und Enkelin nach Bächingen zu Alessandro und Samira. Um 16.38 Uhr wurde in Günzburg deren kleine Schwester Larissa geboren.

Der Juni war bei der Familie schon vorher ein richtiger Feiermonat. Wer jetzt künftig das Fest am 19. Juni ausrichtet, ist noch offen. Zumindest hat sich die Oma inzwischen gut erholt und ist irre stolz auf die beiden goldigen Enkel, sagen die Töchter und lachen.

Lesen Sie dazu auch:





Themen folgen