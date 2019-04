13:42 Uhr

Großeinsatz an der Segrépromenade

Ein verwirrter Mann stand in Lauingen bauchtief in der Donau.

Ein verwirrter Mann hat am Donnerstagabend gegen 20.50 Uhr einen Feuerwehreinsatz in Lauingen ausgelöst. Auf Höhe der Segrépromenade war er offensichtlich ins Wasser gefallen und stand bauchtief in der Donau. Bevor Feuerwehr und Wasserwacht am Einsatzort eintrafen, hatte sich der Mann eigenständig ans Ufer begeben und ist laut Zeugen verschwunden.

Der Mann konnte später gefunden werden

Die Lauinger Wehr, die Wasserwacht und die DLRG suchte vorsorglich und aufwendig den Bereich der Donau ab. Kurz darauf konnte der Mann auf der Kreisstraße zwischen Lauingen und Dillingen gefunden werden. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine psychiatrische Einrichtung gebracht, so die Polizei. (pol)

Lesen Sie dazu auch:

Gullydeckel geklaut: Gefahr für Straßenverkehr

Trickbetrüger sind wieder im Kreis Dillingen unterwegs

Syrgenstein: Tresor aufgeflext: Einbruch in einen Getränkemarkt

Die Polizei verfolgt den Osterhasen

Themen Folgen