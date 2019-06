vor 49 Min.

Großer Auftritt der imposanten Zuchtbullen

Zahlreiche Besucher kommen zur Bullenparade auf dem Stationsgelände des Höchstädter Besamungsvereins.

Von Horst von Weitershausen

Das Testosteron lag buchstäblich in der Luft bei der Bullenparade des Besamungsvereins Nordschwaben auf dem Stationsgelände in Höchstädt – auch wenn es durch den Duft von Grillwürsten und Pommes ein wenig überdeckt wurde. Bei einem Blick über die Menge auf den Tribünen oder dem Stationsgelände war deutlich zu erkennen, dass in der Mehrheit Landwirte zu diesem Event gekommen waren, wobei neben vielen bekannten Gesichtern aus dem Landkreis auch zahlreiche Männer und Frauen der Landwirtschaft aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz angereist waren.

So freute sich dann auch bei der Eröffnung der diesjährigen Bullenshow Hans-Josef Landers, Vorsitzender des Besamungsvereins Nordschwaben, über den außerordentlich guten Besuch, was sicherlich auch dem außerordentlich guten Sommerwetter geschuldet sei. Bei all diesen erfreulichen äußerlichen Umständen müsse jedoch auch auf die momentanen Schwierigkeiten in der Bullenzucht und Milchviehwirtschaft hingewiesen werden ( Lesen Sie dazu: Wie gestaltet sich der Milchpreis in Zukunft? ).

Das Volksbegehren "Rettet die Bienen" ist Thema

Da sei einmal die Umsetzung des Volksbegehrens ohne Abstriche und die Blauzungenkrankheit, in deren Folge die Nachzucht in den Ställen verbleibe. Dennoch müsse auch darauf hingewiesen werden, dass sich die Zucht von Fleckvieh gerade im Bereich hornlose Zwei-Nutzungsrassen – also Milch und Fleisch – deutschland- und europaweit sowie in den nah- und fernöstlichen Ländern außerordentlich großer Nachfrage erfreut.

Drei Nachwuchsbullen werden in das Viereck geführt. Bild: Horst von Weitershausen

46 Bullen werden dem Publikum präsentiert

Höchstädt Bürgermeister Gerrit Maneth sagte in seinem Grußwort, dass er sich über diesen außerordentlich guten Besuch dieser Veranstaltung freue, wobei er darauf hinwies, dass er nicht weit von dieser Einrichtung in Höchstädt aufgewachsen sei. Nach einem weiteren Grußwort durch Hubert Realer, Geschäftsführer und tierärztlicher Leiter der Höchstädter Klauenpflege GmbH, die der Besamungsstation angeschlossen ist, wurden 46 Prachtbullen in Zweier- oder Dreierformationen unter dem fachkundigen Kommentar von Stationsleiter Frank Bosselmann in das Vorführviereck geführt. Einige der Bullen verhielten sich sehr widerspenstig, die erfahrenen Führer bekamen ihre Tiere aber schnell wieder in den Griff. In Höchstädt stehen laut Vorsitzendem Landers zurzeit 110 Bullen, von denen rund die Hälfte der Tiere jeweils zweimal pro Woche abgesamt wird. Der Grundpreis für eine Samenportion betrage sieben Euro, plus zwei bis acht Euro Aufschlag je nach Zucht und Qualität.

Der teuerste Bulle in Höchstädt kostete 154.000 Euro

Erworben werden die Bullen in den Ställen des Besamungsvereins entweder auf europaweiten Versteigerungen oder durch Vertragsnachzucht bei Landwirten. Bei Versteigerungen müssten Preise von 3500 Euro bis hin zu sechsstelligen Beträgen bezahlt werden, wobei das bisher teuerste Tier des Besamungsvereins mit dem Namen „Weitblick“ 154.000 Euro gekostet habe (Lesen Sie dazu: Dieser Bulle ist so viel wert wie ein Sportwagen ).

„Seit zehn Jahren wird die Bullenparade jeden ersten Sonntag im Juni durchgeführt“, weiß der Vorsitzende zu berichten. Dies sei ein besonders wichtiger Service für die rund 2400 Mitglieder und die zahlreichen Kunden des Besamungsvereins Nordschwaben.

Über den teuersten Höchstädter Bullen namens Weitblick haben wir vergangenes Jahr eine große Geschichte geschrieben: Besamungsstation Höchstädt: Seine Gene sind heiß begehrt

