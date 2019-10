04:22 Uhr

Großer Wandel in der Kreisstadt Dillingen

Von Berthold Veh

Die Veränderungen, die sich in diesen Tagen in Dillingen vollziehen, sind beachtlich. Mitten in der Stadt tun sich vier große Baugruben auf. Regens Wagner baut eine neue Direktion, die Stadt eine neue Mittelschule. Beim Bahnhof wächst das Haus der Wirtschaft in die Höhe. Und in der Kapuzinerstraße klafft ein gewaltiges Loch. Dort werden zwei große Wohn- und Geschäftshäuser gebaut. Weil die Archäologen derzeit noch mit ihren Grabungen beschäftigt sind, können die Bauarbeiter nicht richtig loslegen. Die Zeit drängt, spätestens im Frühjahr 2021 sollen die Geschäfte in diesem neuen Einkaufstempel in der Kapuzinerstraße eröffnen.

Straßenbaustellen erzeugten zusätzlichen Stress

Zum Bauboom hinzu kamen zuletzt die Straßenbaustellen in der Kreisstadt, die zusätzlich Stress erzeugt haben. Aber hier kehrt nächste Woche Normalität ein. Ab Donnerstag soll der Verkehr über den Georg-Schmid-Ring und die Prälat-Hummel-Straße nach dem Ende der Fahrbahnerneuerung wieder reibungslos laufen.

Nicht nur die Stadtansicht ändert sich

Große Veränderungen wird es nicht nur bei der Stadtansicht, sondern auch in der städtischen Politik geben. Bei der Kommunalwahl im März treten neun von 24 Stadträten nicht mehr an. Mehr als ein Drittel der Politiker, die Verantwortung für die Kommune übernommen haben, wird ab Mai nicht mehr im Rat vertreten sein. Darunter sind Stadträte, die über Jahrzehnte hinweg die Entwicklung Dillingen mitgeprägt haben – etwa Zweiter Bürgermeister Franz Jall und die Fraktionsvorsitzenden Josef Kreuzer und Albrecht Witte.

Geräuschlos, geschlossen, effektiv

Es wird spannend zu beobachten sein, wie es im Stadtparlament weitergeht. Einigen mag vielleicht das Harmoniebedürfnis der Räte zu groß gewesen sein. Das Gremium hat aber geräuschlos, geschlossen und effektiv gearbeitet und die Stadt vorangebracht. Davon zeugen auch die vielen Baustellen in der Stadt, die Dillingen einen Schub nach vorne geben werden.

Lesen Sie dazu auch den Artikel:



Themen folgen