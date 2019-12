vor 25 Min.

Grüne: Neue Arbeitszeitmodelle sind nötig

Mit der Landesvorsitzenden Eva Lettenbauer in Dillingen geht es um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf

Die Landesvorsitzende der Grünen, Eva Lettenbauer, hatte interessierte Bürgerinnen und Bürger zu einer Gesprächs- und Diskussionsrunde in die Regens-Wagner-Kulturkneipe Chili nach Dillingen eingeladen. Der Abend aus der Themenreihe „Lass uns reden…“ stand ganz unter dem Motto „Vereinbarkeit von Familie und Beruf“.

Natalie Essig leitet das Finanzwesen der Kreiskliniken Dillingen-Wertingen in Teilzeit. Die Gastrednerin gewährte laut Pressemitteilung einen Einblick in ihre persönliche, familiäre und berufliche Situation, bei der das flexible Betreuungsangebot ihres Arbeitgebers über die Kindertagesstätte Arche eine wichtige Rolle spielt. Hans Nedolas, Leiter der Kindertagesstätte Arche von Regens-Wagner in Dillingen, erläuterte dieses Kooperationsmodell mit den Kreiskliniken und verdeutlichte, wie bedeutend vor allem der Faktor „Flexibilität“ im Rahmen des gesamten Betreuungsangebots ist.

Den Schlusspunkt in der Runde setzte die Landtagsabgeordnete Lettenbauer selbst und präsentierte Vorschläge der Grünen für ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Familie und Beruf, wie beispielsweise die Entgeltgleichheit zwischen Mann und Frau.

Außerdem erläuterte Lettenbauer die Landtagsinitiativen der Grünen für qualitativ bessere Betreuungsangebote – von einem höheren Personalschlüssel über flexiblere Öffnungszeiten, um Schichtarbeitende besser abzudecken. Damit sollen Eltern von kleinen Kindern deutlich entlastet werden. Aber auch Kinder pflegebedürftiger Eltern sind von den Problemen betroffen. Deshalb müsse man laut Lettenbauer über neue Arbeitszeitmodelle diskutieren. Das Grüne Konzept einer flexiblen Vollzeit ermögliche eine wählbare Wochenarbeitszeit zwischen 30 und 40 Stunden.

Nach einer angeregten Diskussion sagte Lettenbauer: „Der Weg ist noch lang. Wir brauchen noch wesentliche Verbesserungen bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, denn davon sind sowohl junge Mütter als auch pflegende Söhne betroffen.“

Deshalb seien mehr Platz und Personal in den Kitas, flexiblere Arbeitszeit- und Ausbildungsmodelle und endlich Regelungen nötig, von denen nicht die Hälfte der Beschäftigten ausgeschlossen sind, nur weil sie in einer kleinen oder mittelständischen Firma arbeiten. (pm)

