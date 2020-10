vor 21 Min.

Grüne: Wie sicher sind Radfahrer?

Bürger sollen sich an Umfrage beteiligen

Bei seinem kürzlichen Treffen hat der Lauinger Ortsverband der Grünen angeregt, sich an einer Umfrage des ADFC bezüglich der Sicherheit von Radfahrern in ihrer Stadt zu beteiligen.

Um eine Aussage treffen zu können, müssten aus einer Stadt in der Größe von Lauingen mindestens 50 ausgefüllte Fragebögen zurückkommen. Die Beantwortung der Fragen nimmt laut Pressemitteilung keine zehn Minuten in Anspruch.

Der Fahrradklima-Test ist das Stimmungsbarometer der Radfahrer. Er ist laut Pressemitteilung eine der weltweit größten Umfragen dieser Art und wird vom Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI) gefördert. Die Ergebnisse geben einen umfassenden Überblick zur Situation des Radverkehrs in Deutschland. Teilnehmen können Interessierte unter: fahrradklima-test.adfc.de/teilnahme.

Um Lauingen fahrradfreundlicher zu gestalten, wären solche Informationen den Grünen zufolge extrem wichtig. Deshalb bittet der Ortsverband in seiner Pressemitteilung alle Lauinger, sich an dieser Umfrage rege zu beteiligen. So kann jeder dazu beitragen, die Stadt fahrradfreundlicher zu machen. Mit einer hohen Teilnahme können die Lauinger ein Zeichen setzen für gelebte Bürgerbeteiligung. (pm)

