Grüne fordern Rettungsschirm

Der Kreisverband ist für eine neue wirtschaftliche Ausrichtung

Wie organisiert man sich als neu aufgestellter Kreisverband in Zeiten von Corona? Diese Frage hat der Kreisverband der Grünen, der als drittstärkste Fraktion mit sieben Kreisräten, drei Frauen und vier Männern in die neue Legislaturperiode startet, mit mehreren Digital-Konferenzen bereits erprobt. Mehrere Teilnehmer besprechen sich via Computer. An diese Art der Kommunikation hat sich die Grünen-Gruppe um die Kreisvorsitzenden Heidi Terpoorten und Joachim Hien laut Pressemitteilung inzwischen gewöhnt.

Das Besondere an der jüngsten virtuellen Zusammenkunft war der Gast: Bundestagsabgeordneter Dieter Janecek, der den Wahlkreis München-West betreut. Er gab dem Kreisverband Dillingen Handlungstipps in den Zeiten der Pandemie und informierte über die neuesten Entwicklungen. Auch wenn die Situation ein ganz neue sei, hätten, so Janecek, EU und Weltgesundheitsorganisation WHO gewusst haben können, was auf uns zukomme, kritisierte Janecek. Er fragt sich, warum so lange gezögert wurde. Eine der gesundheitspolitischen Auswirkungen der Pandemie sei das Fehlen von Schutzgütern, deren Verteilung nun europäisch koordiniert werden müsse. Europäische Solidarität sei gefordert. Bei der Gesundheitsversorgung anderer Länder hätte sich der 43-jährige Bundestagsabgeordnete von Anfang an europäisches solidarisches Handeln gewünscht.

Der grüne Wirtschaftsexperte im Bundestag Janecek fordert, dass in Folge der Corona-Krise ein neues Denken einkehrt. Finanzhilfen müssten künftig für nachhaltige Wirtschaftsweise gewährt werden: „Wir brauchen einen green new deal, der sozial und resilient sein muss.“ In diesem Zusammenhang forderte der gebürtige Rheinland-Pfälzer, der als Obmann im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie sitzt, eine steuerliche Entlastung für mittlere und kleine Einkommen.

Der Politiker ging auch darauf ein, wie die Grünen in Zeiten der Pandemie von der Bevölkerung wahrgenommen werden. Die Grünen seien Opposition, es sei verständlich, dass die Menschen derzeit auf die Exekutive schauen würden, meinte Janecek. Doch jetzt, nach einer ersten geringen Lockerung der Beschränkungen sei es wichtig, wie man sich für die Zukunft aufstelle. Das sei die Stunde der Grünen: „Wir müssen auf unsere Grundrechte aufpassen. Ein ganzheitlicher Ansatz müsse gefunden werden, um soziale Fragen und die Folge der allgemeinen Einschnitte in den Mittelpunkt zu stellen. Auf die Frage des Kreisvorsitzenden Joachim Hien, wie die Kommunen in der Situation der Pandemie gestärkt werden könnten, antwortete Janecek: „Es braucht einen kommunalen Rettungsschirm.“

Die Erwartungen dafür sollte man jedoch nicht allzu hoch ansetzen. Der Befürchtung der Kreisvorsitzenden Heidi Terpoorten, dass geplante Infrastrukturmaßnahmen im Landkreis und in den Kommunen nun auf Eis gelegt werden könnten, widersprach Janecek nicht direkt: „Es geht darum zu retten, was da ist.“ Um die Wirtschaft klimafreundlich und überlebensfähig zu machen, müssten neue Geschäftsmodelle entwickelt werden. Auch die sozialen Auswirkungen der Pandemie stellten ein Thema dar. Heidi Terpoorten, von Beruf Sozialarbeiterin in einer Einrichtung für hörgeschädigte Menschen, berichtete von Herausforderungen im Alltag der Menschen mit Behinderung.

Dort entstünden psychische Notsituationen sowohl bei den zu Betreuenden als auch bei den Betreuern. Auch in den Asylunterkünften herrsche nun verstärkt psychische Not, wusste Terpoorten. Als Mitglied des Integrationsbeirats im Landkreis Dillingen bereiten der Kreisrätin steigende Gewalt gegen Frauen und Kinder in den Asylunterkünften und überhaupt große Sorgen. Dieter Janecek forderte dazu auf, solche Entwicklungen zu erkennen und umgehend zu handeln. Es sei derzeit eine große Aufgabe aufzupassen, dass die Gesellschaft nicht auseinanderklaffe. (pm)

