vor 51 Min.

Grüne gründen Ortsverband Lauingen

Die Grünen wollen in Lauingen einen Ortsverband gründen.

Schon bei der nächsten Stadtratswahl will die neue Gruppe in Lauingen antreten. Das sind ihre Ziele.

Die Grünen gründen einen weiteren Ortsverband im Landkreis Dillingen: Am Freitag, 5. Juli, findet die Gründungsversammlung für einen Lauinger Ortsverband der Partei statt. Nach Dillingen, Wertingen, Binswangen und Gundelfingen wird dies der fünfte Ortsverband im Kreis sein. Das Gründungstreffen findet im Restaurant Kannenkeller statt, Beginn ist um 20 Uhr.

Eva Lettenbauer fungiert als Wahlleiterin

Neben Vertretern des Kreisverbandes wird Eva Lettenbauer als Wahlleiterin für die Wahl des neuen Vorstandsteams fungieren. Die 26-jährige Landtagsabgeordnete aus dem Nachbarlandkreis Donau-Ries hat kürzlich ihre Kandidatur für den Landesvorsitz der Grünen bekannt gegeben.

Die Hauptmotivation der Initiatoren seien kommunale Anliegen, heißt es in einer Mitteilung. Die Teilnahme an der nächsten Stadtratswahl sei ein kurzfristiges Ziel. Im Stadtrat sollten ökologische Gesichtspunkte bei Verkehrsplanung und Stadtentwicklung sowie eine breite Bürgerbeteiligung im Vordergrund der Mitarbeit stehen Die Veranstaltung richtet sich auch an alle Interessierten. (pm, dz)

Lesen Sie dazu auch:

Was Eva Lettenbauer als Grünen-Chefin bewegen will

Diese junge Frau aus der Region will Bayerns Grüne anführen

Dillingen: Grüne beleben die ehemalige Casuisten-Bäckerei

Themen Folgen