20.02.2020

Grünes Licht für die Junge Union

Mehr als genügend Unterschriften gesammelt

668. Das ist die Zahl der Unterstützerunterschriften, die die Liste der Jungen Union in den vergangenen Wochen seit dem Auslegen des Wahlvorschlags am 17. Dezember in den Bürgerbüros des Landkreises erhalten hat. Für die Zulassung der Liste zur Kreistagswahl am 15. März waren 340 Unterschriften notwendig gewesen. JU-Kreisvorsitzender Siegfried Nürnberg freute sich über das tolle Ergebnis: „Ich möchte mich im Namen aller 60 Kandidaten bei jedem bedanken, der in den vergangenen Wochen für uns auf das Rathaus zum Unterschreiben gegangen ist.“ Dem pflichtete auch JU-Kreisvorstandsmitglied Daniel Kaim laut Pressemitteilung bei und ergänzte: „Der große Zuspruch zeigt, dass es im Landkreis Dillingen den Wunsch für eine stärkere Stimme der Jugend in den politischen Ehrenämtern gibt.“ Anne Borgovan, Ortsvorsitzende der Jungen Union Aschberg, freut sich über den starken Rückenwind für die anstehenden Wochen. „Wir wollen mit neuen Ideen, beispielsweise in den Bereichen Digitalisierung und ÖPNV, um Stimmen für unsere Liste werben“, so die Eppisburgerin.

JU-Spitzenkandidat Manuel Knoll sieht in dem Zwischenerfolg das Ergebnis des kontinuierlichen Engagements der Jungen Union in den vergangenen Jahren: „Wir versuchen, mit unkonventionellen Veranstaltungsformaten und neuen Ideen, wie beispielsweise Burger und Politics, gerade Jüngere für Politik zu begeistern. Dadurch ist es uns gelungen, in den vergangenen Jahren eine schlagkräftige Truppe zu bilden, mit der wir uns bei der Kreistagswahl aktiv in die Kommunalpolitik einbringen möchten.“

Die nächste Burger-und-Politics-Veranstaltung findet am Montag, 2. März, um 18 Uhr im Benedikts in Dillingen statt. (pm)