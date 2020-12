vor 19 Min.

Grundschule erstrahlt in neuem Glanz

Jetzt sind die Arbeiten abgeschlossen

Die Schüler haben während des Unterrichts vergleichsweise wenig mitbekommen, und dennoch hat sich die Peter-Schweizer-Grundschule in Gundelfingen in den vergangenen Monaten Stück für Stück verändert. Jetzt, kurz vor dem Jahreswechsel, ist die im Frühjahr angelaufene Sanierung abgeschlossen. „In den letzten Wochen musste noch eine Reihe von Restarbeiten erledigt werden“, bilanziert Bauamtsleiter Günter Urban. Gebaut wurde in erster Linie, wenn die Kinder nicht in der Schule waren.

In den Oster-, Pfingst- und Sommerferien wurden der Brandschutz verbessert, die Toiletten-Anlagen saniert sowie Klassenzimmer und Flure erneuert. „Neu sind unter anderem 2200 Quadratmeter Deckenfläche und etwa 750 Quadratmeter neuer Boden in den Fluren“, zählt Urban nur zwei von vielen weiteren Maßnahmen auf. Auch die IT hat man umfangreich erneuert, unter anderem mit der Installation eines Netzwerks und Beamer.

Der aufwendigste Teil war allerdings die Erneuerung des Brandschutzes. Die Flure wurden dabei in einzelne Rauchabschnitte unterteilt und mit Glaselementen versehen, die sich im Brandfall automatisch schließen. Dazu kamen noch der Einbau einer Brandmeldeanlage, die Kennzeichnung der Flucht- und Rettungswege sowie die Installation einer Sicherheitsbeleuchtung.

Bürgermeisterin Miriam Gruß zeigte sich zufrieden mit dem reibungslosen Ablauf der Sanierung: „Ein Dank geht an alle beteiligten Handwerksbetriebe und an unsere Verwaltung. Mir war es wichtig, dass Brandschutz und Sanitäranlagen auf den neuesten Stand gebracht werden, weil das Gebäude sehr in die Jahre gekommen war.“ Die Sanierung der Peter-Schweizer-Grundschule kostet die Stadt rund 1,35 Millionen Euro. (pm)

