Günzburg/Lauingen

27.06.2021

Betrunkene Frau baut Unfall in Lauingen

Eine 22-Jährige ist betrunken mit dem Auto unterwegs. In Günzburg bleibt sie an einer Brücke hängen, in Lauingen fährt sie über einen Kreisverkehr.

In der Nacht zum Sonntag teilte ein aufmerksamer Verkehrsteilnehmer gegen 0.40 Uhr der Polizei mit, dass ein anderer Pkw gerade mit dem Spiegel an der Donaubrücke in Günzburg hängengeblieben sei. Dieses Fahrzeug sei jedoch ohne anzuhalten weitergefahren. Im späteren Verlauf wurde das Fahrzeug erneut festgestellt, als es in Schlangenlinie in Richtung Gundelfingen/ Lauingen und Haunsheim fuhr. Am Kreisverkehr bei Veitriedhausen fuhr der Pkw über die Grünfläche und ein Straßenschild, bevor er schließlich von der Polizei gestoppt werden konnte. Die Frau hatte 1,7 Promille Am Steuer saß eine 22-jährige Frau, bei welcher deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen werden konnte. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von circa 1,7 Promille. Der Führerschein der Frau wurde sichergestellt. Sie selbst musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus Dillingen unterziehen. Sie erwarten jetzt mehrere Strafanzeigen wegen Unfallflucht und Gefährdung des Straßenverkehrs. (pol)

