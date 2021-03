vor 18 Min.

Günzburger fährt betrunken heim - und hat einen Unfall bei Wittislingen

Im Streit ist ein 38-Jähriger am Montagmorgen um 2.15 heim nach Günzburg gefahren. Etwas später klingelte die Polizei bei ihm. Der Mann hatte unterwegs bei Wittislingen einen Unfall gehabt.

Der Mann war laut Polizei stark betrunken in sein Auto gestiegen und von Dischingen in Richtung Günzburg gefahren. Dorthin kamen Beamte der Polizeiinspektion Günzburg. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Zusätzlich fanden die Beamten frische Unfallspuren am Pkw des Mannes.

Bei Wittislingen gegen die Leiplanke gefahren

Der 38-Jährige räumte schließlich ein, bei Wittislingen gegen die Leitplanke gefahren zu sein. Er musste sich daraufhin einer Blutentnahme unterziehen, außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. (pol)

