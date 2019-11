vor 11 Min.

Gullydeckel entfernt, Briefkasten gesprengt

Unbekannte hatten einen Gullydeckel in Gundelfingen und einen in Dillingen entfernt.

In Gundelfingen ist ein Gullydeckel entfernt worden, in Dillingen auch. Dort wurde zudem ein Briefkasten gesprengt.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hatten unbekannte in der Adalbert-Stifter-Straße in Dillingen einen Gullydeckel entfernt. Ein Zeuge informierte die Dillinger Polizei, diese konnte den Deckel wieder einsetzen. Selbiges ereignete sich in Gundelfingen in der Walkstraße. In beiden Fällen wird wegen des Versuchs des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gegen Unbekannt ermittelt.

Unbekannte sprengen Briefkasten in Schretzheim

Dillingen In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einer Sachbeschädigung an einem Briefkasten in der Scratostraße in Schretzheim. Eine Frau wachte mitten in der Nacht durch einen lauten Knall auf. Am nächsten Morgen stellte sie fest, dass jemand ihren Briefkasten gesprengt hatte. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Für all diese Fälle sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56 -0 zu melden. (pol)

