vor 23 Min.

Gullydeckel in Gundelfingen ausgehoben

Unbekannte haben in Gundelfingen einen Gullydeckel ausgehoben.

Unbekannte entfernen einen Gullydeckel in der Gundelfinger Walkstraße. Die Polizei bittet um Hinweise.

In der Nacht zum Sonntag wurden in der Gundelfinger Walkstraße Gullydeckel ausgehoben und entfernt. Nur durch glückliche Umstände kam es im Tatzeitraum nicht zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmern. Hinweise erbittet die Polizei in Dillingen unter Telefon 09071/56210. (pol)

Lesen Sie hierzu auch:

Hier finden Sie weitere Polizeimeldungen aus dem Landkreis Dillingen:

Themen folgen