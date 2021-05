100 Kilometer läuft eine Gundelfingerin in vier Wochen - aber warum?

100 Kilometer will Katharina Ortner in vier Wochen schaffen. Der Neffe ihres Lebensfährten ist Antrieb der Gundelfingerin. Denn der kleine Bub hat ein besonderes Schicksal.

Vor einigen Tagen hat Katharina Ortner aus Gundelfingen eine Aktion gestartet: Sie läuft für den guten Zweck. Vier Wochen lang dauert der Spendenlauf zugunsten von „Flugkraft“. Für dieses Projekt sammelt die junge Frau neben Kilometern auch Spendengelder für Deutschlands größtes Foto- und Hilfsprojekt für Krebskranke. Das Schicksal eines kleinen Jungen treibt sie an: „Der Neffe meines Lebensgefährten ist sechs Jahre alt und hat Leukämie. Mittlerweile hat er die Intensivtherapie beendet. Dennoch dauert die Chemotherapie noch bis 2022 an“, teilt Katharina Ortner mit.

Was steckt hinter der Organisation Flugkraft?

Die Organisation Flugkraft habe dem Bub und seiner Familie in dieser Zeit ein sogenanntes Kraftpaket zugeschickt und ihnen damit ein paar Lichtblicke in einer sehr herausfordernden Zeit geschenkt. „Daher ist es mir jetzt ein Herzensprojekt, mit dem Lauf die Organisation Flugkraft zu unterstützen, denn ich habe in nächster Nähe erlebt, wie wertvoll die Arbeit von der Organisation ist.“

Flugkraft ist eine gemeinnützige Gesellschaft, die sich zur Aufgabe gemacht hat, krebskranken Menschen und deren Familien in der schlimmsten Zeit ihres Lebens unter die Arme zu greifen. Ob eine Therapie begleitet von Fotos, finanzielle Unterstützung, die bundesweite Versendung von individuell gepackten Kraftpaketen oder auch die Erfüllung von Wünschen – die Organisation helfe Betroffenen individuell und diskret. Um das alles finanzieren zu können, ist die gemeinnützige Organisation auf Spenden angewiesen. Daher wurde ein Spendenlauf ins Leben gerufen. Und Katharina Ortner ist dabei.

In ihrer Freizeit gibt die Gundelfingerin Fitnesskurse

Die Gundelfingerin ist in ihrer Freizeit Jumping-Trainerin bei Premio-Fitness in Gundelfingen. Ihr Trampolin hat sie nun gegen Laufschuhe eingetauscht und läuft zum Teil früh morgens vor der Arbeit im Homeoffice. Bis zum 13. Juni möchte sie 100 Kilometer in Gundelfingen und Umgebung für Flugkraft laufen.

Ziel des Laufes ist es, Sponsoren zu finden, die pro gelaufenen Kilometer von ihr einen selbst gewählten Betrag an die Organisation spenden. Das können sowohl Privatpersonen als auch Firmen sein.

Über die sozialen Medien informiert die junge Frau über ihren Erfolg

„Es fühlt sich toll an, so ein Ziel vor Augen zu haben und für einen guten Zweck zu laufen“, sagt die junge Frau. Für ihre Sponsoren trackt sie ihre Läufe und informiert sie auf Wunsch regelmäßig über den aktuellen Stand. „Über Social-Media funktioniert das ja recht einfach. Ich bin sehr dankbar darüber, einige Unterstützer gefunden zu haben, freue mich jedoch auch über jeden weiteren.“ Weil sie von Flugkraft selbst so überzeugt ist, sei sie auch ihr eigener Sponsor“, sagt Katharina Ortner.

Weitere Interessenten können auch während des Projekts noch einsteigen. Wer den Spendenlauf unterstützen und für Flugkraft spenden möchte, kann sich bei Ortner unter Telefon 0176/63194662 melden. Auf Wunsch stellt die Organisation Flugkraft auch Spendenquittungen aus. (dz)

