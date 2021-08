16-Jährige am Gartnersee in Gundelfingen mit der Faust geschlagen

Die Polizei Dillingen sucht einen circa 18-Jährigen, der am Gundelfinger Gartnersee eine junge Frau geschlagen hat.

Am Gundelfinger Gartnersee ist es bereits am Wochenende zu einer Schlägerei gekommen. Wie die Polizei Dillingen am Dienstag berichtet, schlug ein Mann einer 16-Jährigen am Samstag gegen 21.30 Uhr mit der Faust auf die Oberlippe. Die junge Frau wurde dadurch leicht verletzt. Dem Schlag ging wohl ein Streit voraus.

Wer hat den Täter am Gundelfinger Gartnersee gesehen?

Der Täter wurde als circa 18 Jahre alt, bekleidet mit einem schwarzen Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und schwarzen Nike-Sneaker beschrieben. Außerdem führte er eine schwarze Bauchtasche mit orangener Naht mit sich. Die Polizei Dillingen bittet unter der Tel. 09071/56-0 um Zeugenhinweise. (pol)