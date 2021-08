Gundelfingen

Afghanin aus Gundelfingen sorgt sich um Frauen und Mädchen in ihrer Heimat

Afghanische Frauen fürchten mit schweren Repressalien durch die Taliban. Eine Frau, die inzwischen in Gundelfingen lebt, macht sich große Sorgen um die Situation der Frauen in ihrer Heimat.

Plus Safura Muhammadi lebt seit sieben Jahren in Deutschland und arbeitet in Gundelfingen. Dort erhält sie schreckliche Nachrichten aus ihrer Heimat Afghanistan.

Von Cordula Homann

Seit 2014 lebt Safura Muhammadi in Deutschland. Die 39-Jährige hat im Gundelfinger Haus der Senioren eine Ausbildung gemacht und arbeitet dort als Pflegerin. Auch dort erreichen sie die schrecklichen Nachrichten aus ihrer Heimat Afghanistan.

