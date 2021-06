Am Gartnersee gehen Diebe um

Mehreren Personen wurden persönliche Gegenstände gestohlen.

In den Abendstunden des Freitags befand sich eine 17-Jährige beim Baden am Gartnersee in Gundelfingen. Als sie ihren Platz nach 22 Uhr kurz verließ, um auf die Toilette zu gehen, ließ sie ihre Handtasche unbeaufsichtigt zurück. Dies nutzte ein bislang Unbekannter, um die Handtasche mitsamt Inhalt zu entwenden.

Auch am Samstag wurde am Gartnersee geklaut

Weiterhin wurden der Polizei auch am Samstag zwei Diebstähle am Gartnersee gemeldet. Hierbei haben bislang unbekannte Täter zum einen den Rucksack eines 21-jährigen Sontheimers (Beuteschaden circa 260 Euro) gestohlen. Außerdem wurde die Bauchtasche einer 17-Jährigen aus Bissingen gestohlen. Beide Geschädigte hatten ihre Taschen unbeaufsichtigt an ihren Liegeplätzen zurückgelassen. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 09071/56-0. (pol)