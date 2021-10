Gundelfingen

vor 36 Min.

Auf der Gundelfinger Bleiche entsteht ein Märchenwald

Plus In der Gärtnerstadt wird für die Adventszeit ein uriges Dorf mit Waldtieren, Sagengestalten und Handwerkskunst aufgebaut, das nicht nur Kinder erfreuen soll.

Von Laura Mielke

Auf den Weihnachtsmarkt geht man zum Bratwurst essen und Glühwein trinken. Vielleicht ist auch eine neue Strickmütze drin oder Krippenfiguren, aber eigentlich steht doch das Schlemmen im Vordergrund. Oder? „Die Tradition fand ihren Anfang in Handwerkermärkten“, erzählt Anton Rendle. Und dahin will der Gundelfinger Schreinermeister wieder zurück. Gemeinsam mit dem Tiroler-Naturholz-Verein will er im Landkreis das Wesentliche wieder in den Vordergrund rücken: Die Verbundenheit zur Natur, zum heimischen Wald und natürlich auch zum Holz. Das oberste Ziel sei aber, Kinder zu begeistern, erzählt er. Darum erschafft er auf der Bleiche ein Paradies für Groß und Klein.

