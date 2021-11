Gundelfingen

vor 31 Min.

B16-Sperrung in Gundelfingen: Die Umleitung auf der Umleitungsstrecke

Plus Wer auf der B16 nach Günzburg will, wird über den Lauinger Osten umgeleitet und kommt dort zu einer weiteren Baustelle - samt Umleitung. Aber es gibt auch gute Nachrichten.

Von Berthold Veh

Wer mit dem Auto in diesen Tagen auf der Bundesstraße 16 nach Günzburg unterwegs ist, hat’s nicht leicht. Die Anschlussstelle Peterswörth ist gesperrt, der Verkehr wird bereits in Dillingen-West in Richtung Burgau umgeleitet. Nach der Auwaldbrücke über die Donau wartet dann die nächste Überraschung, denn auf der Umleitungsstrecke gibt es eine weitere Hürde: Am Kreisel an der Weisinger Straße wird der Verkehr in Richtung Weisingen und von dort über Aislingen in Richtung Gundremmingen/Günzburg umgeleitet. „Das darf doch nicht wahr sein“, wetterte deshalb eine Autofahrerin gegenüber unserer Zeitung. Und ein ernüchterter Autofahrer aus dem östlichen Landkreis seufzte: „Bei Nebel brauche ich jetzt eine Stunde nach Günzburg.“

