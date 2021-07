Gundelfingen

11:30 Uhr

Bestattungsgebühren in Gundelfingen werden höher

Plus Die Kosten für Bestattungen steigen ab August bis zu 50 Prozent. Doch nicht jeder ist betroffen.

Von Dominik Bunk

In Gundelfingen steigen im August die Bestattungsgebühren. Zum einen liegt das laut Geschäftsstellenleiter Heinz Gerhards an den gestiegenen Tariflöhnen im Bestattungswesen. Zum anderen an geplanten Sanierungen am Gundelfinger Friedhof, wie Bürgermeisterin Miriam Gruß ( FDP) den Stadtratsmitgliedern in der Sitzung am Montag erklärte. Dazu gehören beispielsweise die Wege und die Friedhofsmauer. Da das Bestattungswesen laut Kommunalabgabengesetz stets voll kostendeckend betrieben werden muss, müssten die Gebühren erhöht werden, „damit nicht draufgezahlt wird“. Die Kosten würden dann für jede Bestattung individuell erhoben.

