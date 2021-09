Dieb stiehlt auf Gundelfinger Geburtstagsparty die Geschenke

In der Gundelfinger Sportgaststätte fand in der Nacht zum Sonntag eine Geburtstagsfeier statt. 120 Gäste waren geladen. Doch ihre Geschenke sind weg.

Während der Geburtstagsfeier mit 120 geladenen Gästen in der Sportgaststätte in der Offinger Straße in Gundelfingen wurden in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehrere Kuverts mit Bargeld gestohlen.

Um 0.45 Uhr wurde bemerkt, dass zudem einige Kuverts aufgerissen und das darin enthaltende Bargeld gestohlen wurden.

Der Dieb schlug in der Küche zu

Die Geschenke waren zur Tatzeit in der Küche des Vereinsheims verstaut gewesen und frei zugänglich. Der Beutewert wird laut Polizei mit etwa 1500 Euro beziffert. (pol)