Gundelfingen/Dillingen

30.06.2021

Pfarrer steht vor Gericht, weil er einem Geflüchteten in Gundelfingen Asyl gewährte

Plus Der ehemalige evangelische Pfarrer von Gundelfingen und Bächingen, Frank Bienk, half einem Flüchtling, der abgeschoben werden sollte. Auf ein Urteil muss er wohl noch einige Jahre warten.

Von Jonathan Mayer

Egal, wie es an diesem Tag endet, für Frank Bienk wird es weitergehen. Früher oder später wird der evangelische Pfarrer wieder vor Gericht stehen. Denn sowohl die Staatsanwaltschaft als auch sein Verteidiger Franz Bethäuser werden Einspruch einlegen, falls sie verlieren. Frank Bienk – so viel steht fest – hat in seiner Zeit im Landkreis Dillingen einem afghanischen Flüchtling Kirchenasyl gewährt. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm deshalb Beihilfe zum unerlaubten Aufenthalt vor. 4000 Euro sollte er laut Strafbefehl zahlen. Doch er legte Einspruch ein.

