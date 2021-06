Gundelfingen/Dillingen

vor 33 Min.

So wichtig ist der Peterswörther Bahnübergang für die Strecke Günzburg - Donauwörth

Wenn die Stadt Gundelfingen gedacht hat, nach ihrem jüngsten Beschluss über den Bahnübergang bei Peterswörth sei das Thema erledigt, dann hat sie sich getäuscht. Denn das Thema wurde im Kreisentwicklungsausschuss am Montagnachmittag auch nicht abgeschlossen. Stattdessen wird jetzt noch mal das Gespräch mit den Gundelfingern gesucht.

Plus Die Gundelfinger wollen in Peterswörth keinen höhenfreien Bahnübergang. Georg Winter aber unbedingt. Jetzt wurde im Landratsamt darüber diskutiert

Von Cordula Homann

Noch kreuzt die Bahn bei Peterswörth die Offinger Straße. Und so soll es auch bleiben. Dafür hatte sich der Gundelfinger Stadtrat in seiner Sitzung Ende April gegen zwei Stimmen ausgesprochen. Landrat Leo Schrell (FW) sagte am Montag, er werde sich nicht gegen das Votum der Stadt stellen.

