Ein neues Kreuz für den Hohlen Stein

Plus Die Bevölkerung hatte es sich gewünscht, jetzt ist es da: Zahlreiche Menschen haben das Aufstellen des neuen Feldkreuzes nahe Gundelfingen begleitet.

Bei einem Gottesdienst unter freiem Himmel wurde das neue Feldkreuz beim Hohlen Stein gesegnet und aufgestellt. Ein festlich geschmücktes Pferdegespann hatte zuvor das Feldkreuz aus Eichenholz zur Wiese transportiert. Viele Pfarreiangehörige aus Gundelfingen und den umliegenden Gemeinden begleiteten als Fahrradprozession das Gespann bei seiner Fahrt durch die spätsommerlichen Fluren.