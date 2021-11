Einbrecher oder Einbrecherin treibt sich in Gundelfingen herum

Ein Unbekannter oder eine Unbekannte sind in mehrere Einrichtungen in Gundelfingen eingebrochen. Die Dillinger Polizei spricht von einem enormen Sachschaden.

Ein bislang unbekannter Täter oder eine unbekannte Täterin sind in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in mehrere Einrichtungen in Gundelfingen eingebrochen: in das Tennisheim, das Vereinsheim der Eisstockschützen und in den Bauwagen vom Waldkindergarten.

Im Tennisheim und bei den Eisstockschützen wurde jeweils erfolglos versucht den Getränkeautomat aufzuhebeln. Bei den Eisstockschützen wurde sogar der Getränkeautomat umgeworfen. An beiden Objekten wurden Türen aufgehebelt. Nach jetzigen Erkenntnissen wurde in den Vereinsheimen nichts entwendet.

Der Sachschaden ist weit höher als die Beute wert ist

Es entstand jedoch ein enormer Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Vermutlich mit einem Schraubenzieher wurde eine Eingangstür vom Bauwagen des Waldkindergartens aufgebrochen. Dort wurde ein Rucksack im Wert von etwa zehn Euro entwendet. (pol)

