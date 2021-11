Gundelfingen

12:44 Uhr

Eine Fischwanderhilfe wird am Gundelfinger Donaukraftwerk gebaut

Am Gundelfinger Donaukraftwerk entsteht eine Fischwanderhilfe. Dafür sind einige vorbereitende Maßnahmen nötig.

Plus Am Donaukraftwerk in Gundelfingen entsteht eine Fischwanderhilfe. Dafür werden Sträuche und Bäume gerodet. Auch die Kraftwerksstraße muss gesperrt werden.

Im Auftrag der Obere Donau Kraftwerke AG (ODK) beginnt die LEW Wasserkraft mit Arbeiten für den Bau der Fischwanderhilfe am Donaukraftwerk in Gundelfingen. Dort entsteht die zweite Fischwanderhilfe an den von LEW Wasserkraft betriebenen Kraftwerken zwischen Oberelchingen und Donauwörth.

