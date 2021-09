Gundelfingen

vor 35 Min.

FCG-Verteidiger Grötzinger sieht keinen Grund zur Panik

Plus Der Verteidiger hat mit dem FC Gundelfingen schon schwierigere sportliche Phasen erlebt. An ein Heimspiel gegen den TSV Landsberg hat er aber gute Erinnerungen. Es wird zum Wendepunkt.

Von Walter Brugger

Phasen, wie sie die Bayernliga-Fußballer des FC Gundelfingen gerade durchmachen, sind Michael Grötzinger keineswegs unbekannt. „Das habe ich ja schon zweimal beim FCG mitgemacht“, berichtet der Verteidiger der Grün-Weißen vor dem Heimspiel gegen den TSV Landsberg am Samstag (15 Uhr). Seit mittlerweile sechs Spielen warten die Gundelfinger auf einen Sieg, rutschen in der Tabelle immer weiter ab. „Das Positive ist doch, dass wir nicht auf einem Abstiegsplatz liegen“, lässt sich der 29-Jährige erst gar nicht entmutigen und erinnert an die Landesliga-Saison 2018/19, als die Grün-Weißen zu dieser Zeit am Tabellenende lagen. „Unser Plus in dieser Situation war, dass wir ruhig geblieben sind. Das gilt für Trainer und Verantwortliche, aber auch für uns Spieler, dadurch haben wir die Kurve gekriegt. Und ich sehe keine Anzeichen dafür, dass bei uns jetzt Panik ausbrechen würde“, analysiert der Rechtsverteidiger die Situation.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen