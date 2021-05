Gemüsekisten fallen in Gundelfingen auf eine Frau

Bei einem Betriebsunfall in Gundelfingen ist eine Lagerarbeiterin verletzt worden. Die Frau musste ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden.

Die Frau hat am Dienstag um 15.10 Uhr in einem Gartenbaubetrieb in der Bächinger Straße gearbeitet. Dabei rangierte sich nach Angaben der Polizei mit einer hydraulischen Ameise, die mit Gemüsekisten beladen war, im Lager der Firma.

Zwei Arbeitsgeräte stoßen in Gundelfingen zusammen

Beim Rückwärtsfahren übersah sie jedoch einen 35-jährigen Arbeitskollegen. Auch er war mit einem Hydraulikstapler beschäftigt.

Die Frau muss ins Dillinger Krankenhaus gebracht werden

Die beiden Arbeitsgeräte prallten zusammen - woraufhin mehrere Kisten auf die 57-Jährige herabfielen. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und musste mit dem Krankenwagen in die Dillinger Klinik gebracht werden. (pol)

