Grill-Trends aus den USA funktionieren auch bei der Gundelfinger Familie Delle

Plus Die Gundelfinger Familie Delle nimmt am Metzger-Cup 2021 teil. Sie sendet ungewöhnliche Teile ihrer Angus-Rinder ein – und hat damit Erfolg

Grillen ist Trend. Aber nicht mit Holzkohle und Blasebalg, sondern mit einem Smoker. Darin gart das Fleisch stundenlang. Inzwischen kommen schon Kunden mit ganz genauen Fleischwünschen zur Metzgerei Delle in Gundelfingen oder zu einem ihrer Stände auf einem Wochenmarkt und haben sogar die Maße für das Fleisch dabei.