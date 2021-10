Gundelfingen erhöht die Wassergebühren

Plus Aufgrund steigender Preise im Unterhalt der Wasserversorgungsanlage, der Bauhofleistungen und im Wasserbezug steigen ab Neujahr die Wasserpreise in Gundelfinger Haushalten.

Steigende Unterhaltungskosten der Wasserversorgungsanlagen und ein deutlicher Anstieg der Bauhofleistungen führen ab Neujahr dazu, dass Gundelfinger Haushalte mehr pro Kubikmeter Wasser zahlen müssen. Auch die starke Erhöhung der Kosten für den Wasserbezug spielt hierbei eine Rolle.