Gundelfingen

25.05.2021

In Gundelfingen entsteht ein Ort für besondere Kleidungsstücke

In diesem Kleid könnte Ursula Nußbaum aus Echenbrunn geheiratet haben. Textilien und Unterlagen zur Lebensgeschichte der Echenbrunnerin hat die Stadt vor einigen Jahren erhalten.

Plus Das Brauchtum soll in Gundelfingen bewahrt und erlebbar gemacht werden. Die Stadt möchte in der Walkmühle deshalb Platz für Textilien und Gegenstände mit besonderer Geschichte schaffen.

Von Tanja Ferrari

Feiner braun-roter Stoff umgibt blau eingefasste Elemente. Es ist ein beeindruckendes Kleid. Sein Aussehen ist ebenso außergewöhnlich wie seine Geschichte. Gehört hat es Ursula Nußbaum aus Echenbrunn, die es 1888 vermutlich zu ihrer Hochzeit getragen hatte.

Themen folgen